Minderjarige fietser slachtoffer van ongeval met vluchtmisdrijf Kristof Pieters

28 november 2019

Een minderjarige fietser is woensdag om 16.20 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval in De Stropersstraat in Stekene. Een auto is bij het verlaten van een parking in aanrijding gekomen met de fietser. De autobestuurder pleegde vluchtmisdrijf.