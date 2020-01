Met Noordkaap en Kris Kross Amsterdam: Vestrock maakt nieuwe namen bekend JVS

29 januari 2020

13u21 0 Stekene Het festival Vestrock in Hulst heeft acht nieuwe namen bekendgemaakt. Onder meer Noordkaap en Kris Kross Amsterdam staan er in juni op het podium.

Het festival Vestrock vindt op 5, 6 en 7 juni plaats in de Nederlandse grensgemeente Hulst. De organisatie heeft acht nieuwe namen bekendgemaakt voor de elfde editie. Dat zijn Kris Kross Amsterdam, Noordkaap, Joe Buck, S10, Tessa Dixson, Dáithí, LIFE en Thumper.

Blikvangers bij die nieuwe namen zijn Kris Kross Amsterdam en Noordkaap. Het dj-trio van Kris Kross Amsterdam scoorde met de megahit ‘Sex’ een half miljard streams op Spotify en domineerde de hitlijsten in Europa, Amerika en Rusland. Op 6 juni sluiten zij de Vestrock-zaterdag af. Noordkaap, de band van Stijn Meuris, staat er na 20 jaar radiostilte weer, met klassiekers als Arme Joe, Druk In Leuven en Ik Hou Van U.

Eerder waren al de eerste namen gelanceerd van Vestrock, met onder meer Within Temptation, Suzan & Freek, Snelle & Live Band en Maan.

Vestrock vindt plaats op een eiland in de stadsgracht van de vestingstad Hulst. Het pakt uit met 60 live acts, een onderwijs- en theaterprogramma in de Vestrock University en exclusieve optredens op diverse locaties op en rondom het eiland.

De kaartverkoop verloopt via www.vestrock.nl. Tot 31 januari zijn tickets verkrijgbaar aan het verlaagde early bird tarief.