Meino Rozendal begint aan zijn zesde seizoen bij de vrouwen van Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas: “Het bevalt me hier uitstekend” Walter Vereeck

20 september 2020

19u41 0 Stekene De vrouwen van Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas volleyballen volgend seizoen in de vernieuwde reeks van eerste nationale. Het is - onder leiding van trainer-coach Meino Rozendal - de tweede promotie in vijf jaar tijd. De Nederlandse trainer-coach wil zijn team almaar zien groeien naar een beter niveau.

“We hadden vorig jaar twaalf punten voorsprong op de tweede in de rangschikking van de toenmalige eerste divisiereeks”, herinnert Meino Rozendal zich. “Op vier speeldagen van het einde werd de competitie stilgelegd. Het zou heel raar geweest zijn, indien we niet zouden promoveren. Ik heb altijd de ambitie om te winnen, zo speel je kampioen hé. Ik wil mijn team almaar zien klimmen naar een beter niveau. Met Birthe Wittock (Fixit Kalmthout) en Fleur Van Kemseke (Asterix Avo) hebben we twee knappe speelsters aangetrokken. We zijn gewapend om een frisse middenmotor te zijn in eerste nationale.”

Geen teams op het hoogste niveau meer voor Meino Rozendal

“Al die verplaatsingen naar Tongeren en naar Sliedrecht - om er maar een paar te noemen - begonnen zwaar door te wegen”, verklapt de succesvolle trainer. “Die grote verhalen in de eredivisie zijn ook wat overroepen. Daarom ben ik gestopt op het hoogste niveau. In deze club kan ik lekker bouwen en kan ik vooral speelsters de kans geven om zich te ontwikkelen. Alles verloopt hier heel correct en netjes volgens de afspraken. We hanteren een tweesporenbeleid. Opleiden, met de wetenschap dat we daardoor talenten kwijtspelen, en tegelijkertijd onze ambitie waarmaken om met onze relatief jonge ploeg zo hoog mogelijk te volleyballen. Ik voel me daar goed bij, want ik krijg van de club alle mogelijkheden om hard te werken. We zijn dit jaar in een aantrekkelijke reeks beland. We voelen tijdens de oefenwedstrijden al snel dat het harder en sneller gaat. Na de ingekorte voorbereiding op het nieuwe seizoen zullen we misschien wat leergeld moeten betalen. Maar die achterstand halen we wel in. Het feit dat we hier nu al jarenlang drie maal per week trainen, toont aan dat dat de hele club ambitie uitstraalt. Die aanpak bevalt me uitstekend.”