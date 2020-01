Medisch interventieplan afgekondigd na brandje in kamer van woonzorgcentrum Vlashof Kristof Pieters

05 januari 2020

16u15 18 Stekene In het woonzorgcentrum Vlashof is zondagmiddag brand uitgebroken in een kamer van een bewoner. Het vuur was gelukkig snel onder controle dankzij het koelbloedig optreden van het personeel. Het medisch interventieplan werd afgekondigd maar uiteindelijk bleek er geen evacuatie nodig. Niemand raakte gewond.

Het vuur werd opgemerkt rond twintig na drie. In een kamer van een bewoner van het woonzorgcentrum Vlashof was brand uitgebroken. “Het personeel was bijzonder snel ter plaatse en heeft de vlammen zelf kunnen blussen met een poederblusser”, zegt burgemeester Stany De Rechter. “Alle lof voor het zeer koelbloedig optreden van die mensen want daardoor is erger vermeden.”

Omdat het om een woonzorgcentrum ging, werd wel meteen het medisch rampenplan geactiveerd. Ziekenwagens uit de ruime regio kwamen ter plaatse maar uiteindelijk moest niemand worden afgevoerd voor verzorging. “Er zijn geen gewonden gevallen”, bevestigt de burgemeester. “De bewoners zijn wel hun kamer moeten verlaten maar ze zijn bijeengebracht in de cafetaria en de verschillende leefruimten. Iedereen mocht reeds naar de kamer terugkeren met uitzondering van de bewoner van de kamer waar de brand is ontstaan.”

Het woonzorgcentrum Vlashof is nog vrij nieuw en opende pas vier jaar geleden de deuren. Er verblijven 110 senioren. De brand brak uit in een van de 42 kamers op de 1e verdieping. “Het interne noodplan heeft goed gewerkt”, zegt Luc Dhollander van de brandweerpost Stekene. “Meteen nadat het alarm in werking is getreden, zijn alle deuren automatisch gesloten en is het personeel gestart met de evacuatie van de bewoners naar de cafetaria. Toen we met onze ploegen arriveerden waren alle bewoners al uit hun kamer. Er moest niet meer geblust worden maar er was wel nog heel wat rookontwikkeling. We hebben ons daarom geconcentreerd op het ventileren van het gebouw. Daarna zijn er metingen gebeurd in elke kamer. Alle metingen waren negatief en dus konden de bewoners vrij snel terugkeren naar hun kamer. De twee personeelsleden die de brand hebben geblust, zijn even meegenomen met de ziekenwagen voor een check-up maar beide bleken in orde te zijn.” Ook de brandweer heeft veel lof voor het koelbloedig optreden van het personeel.

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid maar volgens de brandweer is deze alleszins accidenteel. Het vuur is ontstaan aan een tafel. De kamer is voorlopig niet meer bruikbaar maar de schade zou al bij al nog meevallen.