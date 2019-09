Medewerkers AXA Bank fietsen en wandelen 1.350 euro bijeen voor vzw ENAGA Kristof Pieters

17 september 2019

15u06 0 Stekene Een 70-tal medewerkers van AXA Bank hebben afgelopen zondag in Stekene verzameld voor de vierde editie van de fiets- en wandeldag voor het goede doel. Op het einde van deze sportieve dag schonken de intiatiefnemers 1.350 euro aan de vzw ENAGA die in Stekene een project opstart voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens een fietstocht van 47 kilometer verkenden de medewerkers van de bank samen met hun gezin de omgeving van Stekene en Klein-Sinaai. Wandelaars konden kiezen voor een tocht van 10 km in de regio. De opbrengst van het initiatief gaat elk jaar naar een goed doel. Voor deze editie werd de vzw ENAGA uitgekozen die opvang wil voorzien voor mensen met een verstandelijke beperking. De vzw werd opgericht door Karel en Colette Plasman, die zelf twee kinderen hebben met een zware verstandelijke beperking. De gift van AXA Bank zal gebruikt worden voor de opstart van een woonzorgproject in het centrum van Stekene. Daar is de nood aan opvang voor mensen met een beperking hoog, zowel voor huisvesting als voor een actieve dagbesteding.