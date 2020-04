Marco Kimsen pakt uit met ‘Dankbare Hoop’ Joris Vergauwen

20 april 2020

17u39 0 Stekene Zanger Marco Kimsen uit Stekene heeft het nummer ‘Dankbare Hoop’ uitgebracht, als eerbetoon aan al wie vecht tegen corona. Het is een bewerking van ‘Hoop doet leven’ van Will Tura. De zanger blikte het nummer in met zijn kinderen Joachim (18) en Jonalien (13), inclusief homemade video.

De lockdown doet zanger Marco Kimsen niet stilzitten. Hij heeft het zopas het nummer ‘Dankbare Hoop’ de wereld ingestuurd. Hij maakte een nieuwe tekst op het nummer ‘Hoop doet leven’ van Will Tura. “Het is mijn bijdrage om dankbaarheid en diep respect te tonen voor onze dokters, het verplegend personeel en alle mensen die vechten tegen corona. Alle dagen naar het front, daar verdien je de grootst mogelijke waardering voor”, vertelt Marco Kimsen.

Voor de videoclip kreeg hij de hulp van zijn kinderen Joachim (18) en Jonalien (13). Zij namen de hele clip voor hun rekening: van het filmen tot het monteren. “En samen kwamen we daarvoor maximum 150 meter uit ons kot!”

Het nummer is intussen te horen op de radio en wordt via sociale media flink gedeeld.

Meer info: www.marcokimsen.be