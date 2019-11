Marco Kimsen brengt nieuwe single op diner show Kristof Pieters

28 november 2019

10u26 0 Stekene Charmezanger Marco Kimsen organiseert zaterdag 7 december voor het 27e jaar op rij een diner show voor zijn fans. Hij zal er uiteraard zijn nieuwe single ‘Twee keer jou’ brengen maar ook het Elvisrepertoire putten. Dit jaar zijn ook Polonaisekoning Steve Tielens en François Sinatra te gast.

Kimsen was dit jaar wel erg actief met maar liefst drie singles in de loop van 2019. Zijn laatste worp ‘Twee keer jou’ staat momenteel op 43 in de Vlaamse Ultratop 50. Bij L.D.G. Produkties in het Belgische Herenthout spraken producers Lex de Groot, Roel de Ruijter en Marco over een nieuwe te bewandelen weg. “Bedoeling is een stijl te ontwikkelen die moderner is dan de traditionele schlagerliedjes, smartlappen en tranentrekkers”, legt Marco uit. “We hebben veel liedjes beluisterd en een mix van stijlen gecombineerd en ben enorm tevreden met het resultaat. Het nieuwe nummer gaat over het bewonderen van alle facetten van een vrouw. Voor de videoclip werd Sofie Weiss benaderd. Deze Vlaamse actrice heeft al een aantal rollen gespeeld in Belgische televisieseries en films.

Tijdens de diner show in het Gildenhuis in Stekene zal Marco zelf een 45-tal nummers brengen en ook een Elvis tribute. Zijn gasten zijn Steve Tielens en François Sinatra die een 2e plaats behaalde in de Voice Senior. Kaarten kosten 31 euro voor de show en het diner. Wie enkel de show wil bijwonen betaalt 13 euro. De deuren gaan open om 16.30 uur.

Meer info: http://www.marcokimsen.be/