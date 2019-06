Ludiek referendum rond N403: meerderheid kiest voor tunnel Kristof Pieters

16 juni 2019

20u35 0 Stekene Niet alleen in Bilzen trokken de inwoners zondag naar de stembus. Ook in Kemzeke kon de bevolking haar stem uitbrengen. Hier ging het echter om een ludiek evenement van Denktank Kemzeke. Deze peilde naar de mening van de bevolking over een brug of tunnel voor de N403. De voorkeur blijkt uit te gaan naar een tunnel.

Niet dat er nu plots grote infrastructuurwerken op stapel staan want het initiatief was natuurlijk een ludieke stunt van Denktank Kemzeke. De organisatie wil hiermee de aandacht vestigen op de verkeers(on)veiligheid op en rond de gewestweg.

Voorafgaan hadden de inwoners van Kemzeke een stembrief in de bus gekregen. De stembusslag zelf vond plaats in de parochiekerk. Daar werd ook een belevenisparcours opgesteld met daarin de bevindingen van de verkeersenquête verwerkt.

In totaal brachten meer dan 300 mensen een bezoek aan het parcours en 116 mensen brachten hun stem uit. Daarvan stemden er 43 voor een tunnel en 33 voor een brug. 40 andere hadden een totaal ander voorstel. “De uitslag is natuurlijk niet zo belangrijk maar wel dat erover gesproken wordt”, zegt Bert Verbeke van Denktank Kemzeke. “We zijn dus in ons opzet geslaagd en er zullen in de toekomst zeker nog andere acties volgen.”