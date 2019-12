Lesje duidelijk nog niet geleerd: opnieuw plantage ontdekt in manege van veroordeelde cannabistelers Kristof Pieters

30 december 2019

13u33 48 Stekene Bij manege Pitzenburghoeve in de Potaardestraat in Stekene is maandag een grote cannabisplantage ontdekt. Die kwam aan het licht toen er ’s nachts brand uitbrak in een technische ruimte. Het is al de tweede maal dat een grote plantage wordt blootgelegd bij de manege. De uitbaters werden drie jaar geleden veroordeeld tot een werkstraf en een boete. Hun lesje hadden ze blijkbaar niet geleerd.

Het waren buren die in de nacht van zondag op maandag alarm sloegen nadat ze rond 3 uur enkele knallen hadden gehoord in een stal van de manege. Op dat moment viel ook de elektriciteit uit in de buurt. In een technische ruimte van een stal bleek er vuur ontstaan. De opgeroepen brandweer van Stekene had de brand vlug onder controle waardoor de schade beperkt bleef. Al snel bleek er echter meer aan de hand. De brand werd veroorzaakt door een kortsluiting omdat er wellicht met de elektriciteit was geknoeid. De politie had bovendien al argwaan omdat er vier jaar eerder bij de manege een grote cannabisplantage was opgerold. De vermoedens werden al snel bevestigd. De speurders vonden op precies dezelfde plek als in oktober 2015 een professionele cannabisplantage. Er werden zo’n 1.500 planten aangetroffen. Maandag was de recherche bijna de hele dag in de weer met de vaststellingen. Ook Eandis kwam ter plaatse en stelde vast dat er ondergronds elektriciteit werd afgetapt van het net. Door de kortsluiting in de plantage zat een deel van de omgeving urenlang zonder elektriciteit.

Manege Pitzenburghoeve in de Potaardestraat kwam vier jaar geleden in het nieuws toen er onder de ruiterpiste een grote plantage werd ontdekt. Tijdens een huiszoeking merkte men een duidelijke cannabisgeur op ter hoogte van een valluik dat verstopt zat achter een doek. Het onderzoek toonde toen aan dat de drugskweek al een half jaar actief was. Uit de aanwezige potten kon men afleiden dat er tijdens die periode 1.030 planten geoogst waren, goed voor bijna 32 kilogram cannabis. Er werden vier mensen opgepakt. Herman F. (52) en Katrien V.G. (44), de uitbaters van de manege, werden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van elk 1.200 euro. Twee Nederlanders die in de plantage aan de slag waren, kregen twintig maanden celstraf met uitstel en een effectieve boete van 1.200 euro. De rechter verklaarde ook 8.000 euro aan drugsopbrengsten verbeurd.

‘Hoe dom kan je zijn?’

Na de ontdekking van de drugskweek ging het met de manege snel bergafwaarts. “Van de 165 ruiters die er destijds waren, schieten er vandaag niet veel meer over”, getuigde de advocaat van het koppel tijdens het proces. Herman F. en Katrien V.G. speelden ook hun erkenning als jeugdsportvereniging kwijt en kwamen daardoor nog dieper in de schulden te zitten dan voorheen. De manege werd een tijdje geleden failliet verklaard. “Hoe dom kan je zijn om op exact dezelfde plaats opnieuw een plantage in te richten”, vragen buurtbewoners zich vandaag verwonderd af. Geldnood is wellicht het antwoord.

Opmerkelijk is dat er afgelopen vrijdag ook al een professionele cannabisplantage door brand aan het licht kwam in een woning aan Nieuwdorp. Ook daar lag een kortsluiting aan een elektriciteitskast aan de basis. Een verband tussen beide zaken is er vermoedelijk niet.