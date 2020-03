Leerkracht LO zet leerlingen op Strava: “Elke dag een sportieve activiteit en elkaar motiveren” Joris Vergauwen

20 maart 2020

18u58 0 Stekene Een leerkracht Lichamelijke Opvoeding van de Broederschool in Stekene heeft een originele manier gevonden om zijn leerlingen actief bezig te houden. Via de Strava-app tonen ze elkaar elke dag hoe ze actief bezig zijn.

Leerkracht Stijn Creve heeft de ideale manier gevonden om zijn leerlingen op te volgen én te motiveren. Hij heeft elke leerling verplicht om een account op Strava aan te maken. Dat is een bekende app onder wielrenners, maar de app wordt ook gebruikt door lopers. Via een GPS-systeem wordt elke sportieve activiteit geregistreerd.

“Ik probeer in deze crisistijden mijn leerlingen actief bezig te houden. Ze moesten een Strava-account aanmaken en mijn account toevoegen. Elke dag moeten ze proberen om een sportieve activiteit te doen en die te uploaden. Op die manier hebben de leerlingen online interactie met elkaar en proberen ze elkaar te motiveren om dagelijks actief te zijn in deze moeilijke tijden”, vertelt de leerkracht lichamelijke opvoeding.

Wandelen, lopen of fietsen: wat de leerlingen precies doen, is niet zo belangrijk. Er zijn geen specifieke richtlijnen. De bewegingsvrijheid is dan ook niet zo groot vandaag. De leerlingen doen het wel goed, zo blijkt uit de Strava-gegevens. Als binnen een vijftal weken de lessen weer beginnen, zullen ze meteen scherp staan voor de lessen lichamelijke opvoeding.