Landelijke Gilde gaat op zoek naar Schoonste Boer van Vlaanderen Kristof Pieters

02 juli 2019

18u29 2 Stekene Landelijke Gilde Stekene viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en voor dit jubileum wordt deze zomer een opvallend evenement op poten gezet. De plattelandsorganisatie gaat namelijk op zoek naar de ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’.

Een verkiezing van Schoonste Boerin bestond al, maar Landelijke Gilde wil nu wel eens weten of er ook tussen de landbouwers zelf mooi volk zit. De verkiezing gaat door op zaterdag 17 augustus. Deelnemers moeten zowel praktische als theoretische proeven afleggen. Marc Boon presenteert de zoektocht naar de Schoonste Boer en wordt daarin bijgestaan door onder meer Wendy Van Wanten en een deskundige jury. Tussendoor zorgt Sonic Vibes voor de muzikale noot. De verkiezingsshow vindt plaats op het feestterrein in de Heistraat in Stekene.

Kandidaten mogen zich nu al melden. Ze moeten uiteraard vrij zijn op zaterdag 17 augustus vanaf 14 uur en de minimumleeftijd bedraagt 18 jaar. Na voorselectie ontvangen de kandidaten verdere info. De laureaten krijgen prijzen in natura volgens de behaalde plaats. Inschrijven kan door contactgegevens en een recente foto te sturen naar aan.aper@telenet.be.