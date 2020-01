Koffieklets met het college: burgemeester en schepenen lichten meerjarenplan toe aan inwoners tijdens wekelijkse markt JVS

31 januari 2020

09u18 0 Stekene Het schepencollege van Stekene stelt zaterdag het meerjarenplan op een informele manier voor aan de inwoners. Dat gebeurt met een ‘koffieklets’ op het marktplein, tussen 9 en 12 uur.

De inwoners krijgen in februari een brochure in de bus, waarin het meerjarenplan wordt toegelicht. Dat meerjarenplan telt 300 bladzijden en omvat de doelstellingen en investeringen die de gemeente deze bestuursperiode plant. Daar zijn allicht heel wat vragen over. Daarom trekken burgemeester Stany De Rechter en schepenen Kris Van Duyse, Lorette De Permentier, Gunter Van Campenhout, Pieter De Witte en Dirk Backaert zaterdag 1 februari naar de wekelijkse markt, voor een ‘koffieklets’ met de inwoners. “We lichten de plannen graag toe aan de inwoners tijdens een informele, gezellige babbel met een kopje koffie erbij”, klinkt het.

Iedereen is welkom tussen 9 en 12 uur. “Bovendien kunnen inwoners die tips of ideeën hebben ook bij ons terecht. We zijn benieuwd naar de suggesties van de inwoners voor een nog beter, mooier en veiliger Stekene”.