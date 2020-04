Klasgenoten van verongelukte Ruben Valaert (19) leggen bloemen en gesigneerde koksjas op plaats van ongeval Kristof Pieters

13u51 4 Stekene De plotse en tragische De plotse en tragische dood van Ruben Valaert uit Stekene heeft ook bij zijn vrienden en voormalige klasgenoten van de hotelschool Spermalie diepe wonden geslagen. Ze lieten onder meer een gesigneerde koksjas achter op de plaats van het ongeval.

Ruben Valaert kwam maandagavond om het leven toen hij na een bezoek aan zijn grootouders in de Polken op weg was naar huis. Bij het oversteken van de Heirweg werd hij gegrepen door een auto. De 19-jarige jongeman overleefde de klap niet. Het ongeval gebeurde op een boogscheut van zijn ouderlijke woning.

Op de plaats van het ongeval werden intussen al heel wat bloemen, knuffels en brieven neergelegd door zijn vrienden en klasgenoten van de hotelschool Spermalie. Ruben was daar vorig jaar afgestudeerd. Hij was sinds begin dit jaar aan de slag als hulpkok bij het sterrenrestaurant ’t Korennaer in Nieuwkerken-Waas. Ruben zit duidelijk nog altijd in het hart van zijn voormalige klasgenoten. Ze signeerden een koksjas die ingekaderd op de plaats van het ongeval werd gezet. ‘Ruben, we zullen jou nooit vergeten. Topchef!’ staat erop te lezen.