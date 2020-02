Kinderkoor De 7-Sprong en Gemengd Nobelkoor brengen samen groot valentijnsconcert JVS

14 februari 2020

14u01 2 Stekene Al wekenlang zijn ze aan het repeteren en vanavond is het eindelijk zo ver. Dan staat het kinderkoor van basisschool De 7-Sprong samen met het koninklijk Gemengd Nobelkoor in Kemzeke op het podium voor een heus valentijnsconcert.

Het kinderkoor van basisschool De 7-Sprong uit Kemzeke en het koninklijk Gemengd Nobelkoor van Kemzeke brengen vandaag samen een groot valentijnsconcert. Dat vindt plaats in ‘t Koerken in de Molenstraat in Kemzeke. Op het programma staan uiteraard een hele reeks liedjes over de liefde. Het kinderkoor en het Nobelkoor brengen afwisselend hun liedjes. Op het einde zingen ze allemaal samen op het podium een afsluitend nummer.

Eerder hebben ze al een paar keer samengewerkt, maar het is de eerste keer dat beide koren zich opmaken voor een gezamenlijk valentijnsconcert. Het kinderkoor repeteert wekelijks een uurtje, onder leiding van de geëngageerde juf Kathleen De Bruyne van het eerste leerjaar van de vrije basisschool De 7-Sprong. Het Gemengd Nobelkoor Kemzeke bestaat al meer dan vijftig jaar en kreeg in 2018 nog de cultuurprijs van de gemeentelijke cultuurraad van Stekene.

Leuk is dat de affiche van het valentijnsconcert van de hand is van een jongetje van de school. Alle kinderen maakten een tekening rond valentijn en daarna werd er één uitgekozen voor de affiche voor het concert. De bijzondere tekening is van een jongen uit een Russisch gezin, dat in Kemzeke kwam wonen.

Het valentijnsconcert start om 19.30 uur in ‘t Koerken. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen.