Kerstmarkt wordt uitgebreid met laatavondshopping Kristof Pieters

19 december 2019

17u55 12 Stekene Dit jaar wordt niet enkel een kerstmarkt georganiseerd in het centrum van Stekene, maar baadt het hele weekend van 20 tot en met 22 december in de kerstsfeer. Zo is er vrijdag een laatavondshopping en zondag vindt voor de 21ste maal de Kerstloop plaats.

Het grote publiek mag vrijdag 20 december tijdens een laatavondshopping in kerstsfeer van 18 tot 21 uur beslissen welke Stekense handelaar de titel ‘Mooiste kerstetalage 2019’ mag dragen. Wie die avond een Stekense cadeaubon aankoopt bij de dienst Toerisme, krijgt niet alleen een exclusieve feestverpakking, maar maakt bovendien kans om zelf een cadeaubon ter waarde van 25 euro te winnen. Het kinderkoor van de 7-Sprong zorgt voor hemelse kerstliedjes.

Wenskaartje

Zaterdag 21 december is het Kerst op de zaterdagmarkt. De bezoekers van de zaterdagmarkt krijgen bij elke aankoop een wenskaartje waarmee een warme wens kan gedaan worden voor een familielid, een kennis, een vriend. Die wens kan van 9.30 tot 11.30 uur in de kerstboom op de markt worden gehangen. Er is ook de mogelijkheid om op de foto te staan bij de kerstman en zijn elfjes.

Geluidsarm vuurwerk

Op zondag 22 december vindt vanaf 14 uur een gezellige kerstmarkt plaats op het marktplein van Stekene, georganiseerd in samenwerking met het gemeentelijk feestcomité. Plaatselijke verenigingen, ambachtslui en middenstanders stellen er hun kerstwaren tentoon en om 18.30 uur wordt voor de eerste keer geluidsarm vuurwerk afgevuurd.

Zondag wordt ook de 21ste editie van de Stekense Kerstloop georganiseerd. Tot 2015 was dit een organisatie van Joggingclub Stekene, daarna zorgde Nina Lauwaert, zelf een begenadigd loopster, voor een doorstart van deze jaarlijkse traditie. Inschrijven kan in de sporthal. Vooraf kost dit 8 euro, op de dag zelf 10 euro. Kinderen betalen respectievelijk 3 en 5 euro. De kinderreeksen starten om 14 uur, de 5 km om 14.40 uur en de 10 km volgt om 15.30 uur. Meer info: https://kerstloop-stekene.weebly.com/