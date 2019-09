K’s Choice en Mooneye komen kampeerders Crammerock sfeervol wakker maken Kristof Pieters

03 september 2019

16u20 1 Stekene Wie komend weekend op Crammerock kampeert, zal zaterdag gewekt worden met intieme concerten van K’s Choice en Mooneye. En dat is niet de enige manier waarop de kampeerders verwend zullen worden.

Van alle festivalgangers die op vrijdag én zaterdag naar de 29ste editie van het festival komen, verblijven er maar liefst 7.500 op de festivalcamping. Alle tickets zijn helaas de deur uit. Voor wie liever de tent niet wil meesleuren dit jaar is er nog een beperkt aantal upgrades beschikbaar via Festitent.

The Village opent de deuren op vrijdag 6 september om 12 uur en is doorlopend open tot zondag 8 september om 12 uur.

Op zaterdagmorgen kon je in het verleden de spieren losmaken tijdens een zumba-sessie. Dit jaar is iets minder actief en kan je vanaf 10 uur deelnemen aan een yoga sessie. Aansluitend zijn er optredens van K’s Choice (12.15 uur), die later op de dag ook op het festival te zien zal zijn, en Mooneye (13 uur), de winnaar van De Nieuwe Lichting 2019.