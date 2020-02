Juwelen gestolen bij twee inbraken Kristof Pieters

24 februari 2020

14u10 3 Stekene/Meerdonk Dieven hebben zaterdagavond ingebroken in een woning in de Pastoor van Lierdestraat in Stekene. De daders gingen aan de haal met juwelen.

Eerder werd ook ingebroken in een woning in de Margrietstraat in Meerdonk. Ook daar werden juwelen gestolen. De diefstal gebeurde tussen 16 en 20 februari.