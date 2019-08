Jungle Party verhuist naar tent naast ‘t Gelaag Kristof Pieters

23 augustus 2019

08u55 0 Stekene De bekende Jungle Party in Stekene gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. De fuif lokt elk jaar meer dan duizend bezoekers en de landbouwloods in de Kattestraat is een maatje te klein geworden.

“Op vijf jaar tijd is onze fuif behoorlijk uit zijn voegen gegroeid” zegt Renaat Rooms. “De eerste editie in het oude jeugdhuis De Cramme trok al meteen 250 bezoekers en intussen zitten we aan een duizendtal. We hebben hiermee onze maximumcapaciteit bereikt.” De loods Hof ten Velde in de Kattestraat wordt nu in overleg met de gemeente ingeruild voor een perceel grond in de Ijzerhandstraat, vlakbij ’t Gelaag. Voor het Stekense publiek is die locatie alleszins vlottere bereikbaar. “We gaan nu voor een tent”, kondigt Rooms aan. “De succesformule blijft hetzelfde maar we plannen nog een aantal verrassingen.” De Jungle Party zal volgend jaar doorgaan op 25 januari.