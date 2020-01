Jungle Party klaar voor nieuw hoofdstuk met feestje in tent: “Mikken op 1.500 fuifgangers” Joris Vergauwen

23 januari 2020

08u04 0 Stekene Komende zaterdag is er in Stekene de achtste editie van de Jungle Party. De bekende fuif vindt voor het eerst in een tent plaats, op een groot terrein aan de Ijzerhandstraat.

De Jungle Party is daarmee aan de derde locatie toe in het achtjarig bestaan. Het begon bescheiden in het oude jeugdhuis De Cramme, maar al snel groeide het aantal bezoekers exponentieel en moesten de organisatoren uitwijken naar een grotere fuiflocatie, die ze vonden in een landbouwloods in de Kattestraat. Maar met meer dan duizend bezoekers werd het ook daar te klein. En dus verhuist de Jungle Party opnieuw, deze keer naar een tent aan de Ijzerhandstraat vlakbij ‘t Gelaag. “Een heel goeie locatie is dit, vlakbij de hoofdbanen en dus makkelijk te bereiken”, aldus Renaat Rooms (26) en Jeroen Van Hoye (27) van de vzw Waasland Events.

“Festivalsfeer”

Het succes van de Jungle Party? “Alles draait eigenlijk puur om plezier. We willen graag een feestje organiseren dat er wat uit springt, dat je niet overal vindt. We besteden heel veel aandacht aan de aankleding en de beleving. We hebben ook een grote comfortzone voor bezoekers vanaf 20 jaar. We brengen de festivalsfeer, maar dan midden in de winter. En dat slaat aan. Elk jaar kregen we meer bezoekers. Dit jaar mikken we op 1.500 fuifgangers. Dit is het eerste grote evenement na Nieuwjaar, wat ook mooi is. In de wintermaanden is er sowieso al niet heel veel te doen. En nog een voordeel om nu een feestje te organiseren: het bier moet niet in de frigo!”, lachen ze.

Dj’s van dienst zaterdag zijn Nina Black, Nive & Neekid vs Tom Florent, Partyshakerz, Blvckprint, Maori vs Dennis Cartier en Alpha Party.

De Jungle Party start zaterdag 25 januari vanaf 20.30 en sluit af om 4 uur. Tickets zijn verkrijgbaar in een aantal voorverkooppunten, aan de kassa en online via www.junglepartystekene.be.