Jongeren met beperking zetten beste beentje voor op ‘Dag van Jan en Alleman’ Kristof Pieters

05 november 2019

18u51 1 Stekene De ploeg van Jan en Alleman is druk aan het repeteren voor de 37ste editie van de ‘Dag van Jan en Alleman’ op zaterdag 16 november in de sporthal van Stekene. Dit jaar krijgen ze gezelschap van Sam Gooris, Gunther Neefs en The Smartie’s.

De Dag van Jan en Alleman is een begrip in Stekene en ver daarbuiten. Personen met een beperking brengen een spetterende show waarvoor al wekenlang gerepeteerd wordt. De opbrengst van het evenement gaat naar een plaatselijke vereniging in Stekene die zich inzet voor mensen met een beperking. Daarmee worden in het jaar tal van activiteiten georganiseerd, zoals een weekend aan zee en een huifkarrentocht.

Puur genieten

“Maar het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk hun eigen optreden op het grote podium tijdens de Dag van Jan en Alleman”, vertelt Riet Cerpentier. “Ze leven hier al wekenlang naartoe en er wordt druk gerepeteerd. Het is puur genieten.”

In totaal worden er op 16 november zo’n 700-tal bezoekers verwelkomd. Naast de personen met een beperking komen er ook enkele bekende artiesten langs. Dit jaar zijn Sam Gooris, Gunther Neefs en The Smartie’s te gast.

Vooraf aan het concert kan men ook ‘aan tafel met Jan en Alleman’. Vanaf 17.30 uur wordt er warme beenhesp geserveerd. Kaarten kosten in voorverkoop 25 euro. De show start om 20 uur. Wie enkel het optreden wil meepikken, betaalt in voorverkoop 15 euro en aan de kassa 18 euro. Verdere info en reservatie via stekene.janenalleman@gmail.com of 0479/48.96.69.