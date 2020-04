Jonge skater (19) omgekomen bij aanrijding in Stekene op boogscheut van zijn woning Kristof Pieters

27 april 2020

Op de Heirweg in Stekene is maandagavond een 19-jarige jongeman om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval. Hij was met zijn skateboard op weg naar huis toen hij werd aangereden door een auto bij het oversteken van de straat.



Het ongeval gebeurde iets voor tien uur maandagavond op de Heirweg in Stekene ter hoogte van het kruispunt met Polken. De 20-jarige jongeman zou op weg zijn geweest van zijn grootouders naar huis. Ter hoogte van de Polken kruiste hij met zijn skateboard de Heirweg. De bestuurder van een auto kon hem niet meer ontwijken met een frontale aanrijding tot gevolg. Het slachtoffer kwam met zijn hoofd tegen de voorruit terecht. Een MUG-team probeerde de jongeman nog een hele tijd te reanimeren maar er kon jammer genoeg geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval plaatsvond te onderzoeken. Mogelijk werd het ongeval veroorzaakt omdat de jongen met draadloze oortjes naar muziek aan het luisteren was en daardoor de aankomende auto niet of te laat opmerkte.

Het dramatische ongeval gebeurde op amper honderd meter van de ouderlijke woning van het slachtoffer. Familie, vrienden en buren kwamen meteen naar de plaats waar het drama zich afspeelde. Een aantal van hen verkeerden in shock. De politie liet medewerkers van de dienst slachtofferhulp ter plaatse komen om hen op te vangen. De bestuurder van de wagen was eveneens in shock.

Het dodelijke slachtoffer is de 20-jarige Ruben V. De jongeman was vorig jaar afgestudeerd aan de hotel- en toerismeschool Spermalie en werkte sinds eind februari in de keuken van restaurant ‘t Korennaer in Nieuwkerken.

De verslagenheid is bij familie, vrienden en buren enorm groot. Ze omschreven hem als een vriendelijke en opgewekte jongeman. Burgemeester Stany De Rechter zakte maandagavond nog af naar de plaats van het ongeval om de familie bij te staan.