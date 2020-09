Joëll De Smet en Avanti Stekene ambitieuzer naar competitiestart: “Groep speelt lang genoeg samen om stap vooruit zetten” Renzo Van Moortel

22 september 2020

18u04 7 Stekene De infrastructuur is beter dan een jaar geleden. De hoofdcoach is gebleven en de spelersgroep is alweer een seizoentje rijper. Derdenationaler Avanti Stekene kan zorgeloos aan een nieuw seizoen beginnen. De club groeit, de ambities gelukkig ook: “Waarom niet mikken op een periodetitel?”

Rewind naar eind augustus: eerste ronde van de Croky Cup. Avanti Stekene verliest op strafschoppen in Serskamp. Voor u denkt ‘so what’: Serskamp-Schellebelle speelt in derde (!) provinciale. Watskeburt, Avanti?

Verdediger Joëll De Smet haalt de schouders op: “Ach ja. We hadden tachtig procent balbezit, maar de bal wou er gewoon niet in. De beker blijft een deel van de voorbereiding. Niet meer, niet minder. Zal die wedstrijd een invloed hebben op de competitie? Ik weet dat niet.”

Mini-paleisrevolutie

Eerlijk gezegd denken wij van niet. Op uitzondering van die uitschuiver kende Avanti een rustige aanloop naar de nieuwe competitie. Coronamaatregelen niet meegerekend, uiteraard. Er is in het tussenseizoen amper iets veranderd in de Heistraat. Een mini-paleisrevolutie, met een nieuwe voorzitter tot gevolg, dat wel. De sportieve gezichten zijn al jarenlang dezelfde. Weinig vertrekkers, slechts een handvol nieuwkomers.

Ook De Smet, die in het verleden al eens luidop droomde van een hoger niveau, bleef Avanti trouw. “Tweede nationale zou een geweldig niveau zijn”, klinkt hij nog steeds ambitieus. “Liefst van al is dat met Avanti. Onze groep is al jaren aan het groeien, dus ik geloof dat daar mogelijkheden voor zijn.”

Bam. De Smet spreekt uit wat wij stiekem dachten. De Stekenaars promoveerden drie jaar geleden uit eerste provinciale naar de nationale reeksen en zijn in die periode uitgegroeid tot een oerdegelijke derdenationaler. Herinner je de ijzersterke periode vlak voor de coronastop.

“Als ik de instabiliteit zie bij sommige clubs in het Waasland, kan ik enkel chapeau zeggen tegen ons bestuur. De coach is er nog steeds, de sterkhouders blijven en de vertrekkers worden vervangen door gelijkwaardige alternatieven. Onze kern blijft min of meer stabiel”, verklaart De Smet het Stekense succes.

Stap vooruit

Bijgevolg moet de lat de komende maanden een paar treden hoger, niet? Waar Rieno Van Oost de voorbije seizoen het behoud vooropstelde, kunnen de Stekenaars dit seizoen toch hoger mikken? De Smet grinnikt: “Ik ga conservatief blijven: we moeten zo snel mogelijk veilig zijn.”

Om er vervolgens aan toe te voegen: “We spelen al lang genoeg samen om een stapje vooruit te zetten. We kunnen dat aan, dat hebben we in de voorbereiding tegen Zelzate, dat vorig weekend een eerstenationaler uit de beker kegelde, alleszins bewezen.”

De Smet wil zich niet verstoppen. “Wat mij betreft is de linkerkolom de ultieme doelstelling. En waarom niet eens hengelen naar een periodetitel? In de voorbije seizoen schurkten we daar tegenaan, dus waarom daar geen doel van maken? We hebben er de ploeg en de maturiteit voor. Onze groep kan een consistent niveau aanhouden. Al moeten we dan wel allemaal gefocust blijven. We hebben uitstekende voetballers, maar niemand die vijf man kan dribbelen of elke wedstrijd over de streep kan trekken.”

Kunstgrasveld

De thuiswedstrijd tegen Jong Lede zal alvast een indicator zijn. Afgelopen weekend knalden de Ledenaars eerstenationaler Patro Eisden nog droogjes uit de beker. De Smet ziet hen dit seizoen verrassen in de competitie: “Niet dat we hen als titelkandidaat of outsider beschouwen, maar het is een sterk voetballende ploeg, met een goede mix van ervaring en jong talent. Ik zie veel gelijkenissen met Avanti, eigenlijk. Ze leveren veel strijd, net als wij. Al gebruik ik dat woord niet graag, want op ons kunstgrasveld hebben we al bewezen dat we zeker geen pottenstampers zijn. Kwalitatief zijn we aan elkaar gewaagd, dus ik verwacht een evenwichtige partij.”

