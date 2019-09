Jo Van Duyse werpt in ‘1919’ een blik op naoorlogse periode: “zeker geen tijd van peis en vree” Kristof Pieters

13 september 2019

16u15 1 Stekene In ontmoetingscentrum Amelberga is het eerste boek voorgesteld van Johan Van Duyse. Hij is de enige Waaslander die zich erkend gids van het In Flanders Fields Museum mag noemen. In zijn boek ‘1919: een jaar van (on)vrede’ schetst hij de naoorlogse periode en dat was allerminst een tijd van peis en vree.

De interesse voor WOI en de hele geschiedenis errond ontstond bij Johan toen hij 1974 als soldaat naar de Westhoek werd gestuurd om er landbouwers te gaan helpen met het binnenhalen van de oogst. “Ik kwam voor het eerst in contact met al die militaire begraafplaatsen en zag tot mijn verbazing ook heel wat Australiërs en Nieuw-Zeelanders liggen. Dat was totaal nieuw voor mij en ik ben me beginnen verdiepen in de geschiedenis. Toen het Flanders Fields Museum opende, ben ik ook mee op de kar gesprongen.”

Over WOI is al heel wat inkt gevloeid maar veel minder bekend is de periode na de oorlog. “In mijn boek schets ik in kort bestek een overzicht van al wat er is gebeurd na de wapenstilstand op 11 november”, legt hij uit. “Mensen denken dat er eindelijk rust was en de vrede weerkeerde maar niks is minder waar. Op 12 november 1918 ging de wereld niet zomaar over tot de orde van de dag.”

Johan Van Duyse brengt een prettig leesbaar overzicht van een jaar waarin het Verdrag van Versailles, de wederopbouw en de wereldwijde Spaanse griep de toon aangaven. Zijn boek valt in twee delen uiteen. Enerzijds over Versailles en de gevolgen ervan en anderzijds hoe het leven, vooral dan in België, hernomen werd. Zo schrijft hij boeiende passages hoe de voormalige Congo-gouverneur Herman Baltia met koloniale maatregelen de nieuwgewonnen gewesten Eupen-Malmédy bestuurde (1919-1925). De Oostkantons waren aan België toegewezen als ‘schadevergoeding’ voor het leed dat ons land had geleden. “Wat minder mensen weten is dat er ook Belgische annexatieplannen bestonden om Zeeland erbij te krijgen”, licht hij toe. “Veel mensen stelden in die tijd vragen bij de neutraliteit van Nederland en vooral het feit dat ze de Schelde hadden afgesloten waardoor de Engelse troepen aan de kust moesten landen vooraleer ze konden oprukken naar Antwerpen. Ook Nederlands Limburg stond trouwens op het verlanglijstje.”

Verder beschrijft de WOI-specialist hoe oorlogstoeristen en oorspronkelijke bewoners ongeveer tegelijkertijd in de verwoeste gewesten terecht kwamen, en de spanningen die hieruit voortvloeiden. “Voor vele terugkeerders was de thuiskomst des te confronterend omdat ze de officiële berichten over de ‘totaal verwoeste gebieden’ niet letterlijk hadden geloofd.” Daarnaast besteedt Van Duyse ook aandacht aan de frustraties en de hoop van de gewezen frontsoldaten, de Chinese werkkrachten, de honderden oorlogsmonumenten en de eerste sportevenementen in het gewezen frontgebied.

Het boek 1919 is uitgebracht bij Uitgeverij Aspekt en kost 19,95 euro. Het is verkrijgbaar bij de beter boekhandel.