Jeugdboekenmaand in bib met verwendag op zondag 8 maart JVS

04 maart 2020

Stekene Deze maand is traditioneel de Jeugdboekenmaand in de Vlaamse bibliotheken. Ook de Stekense bibliotheek doet mee en organiseert op zondag 8 maart een verwendag.

De Jeugdboekenmaand heeft dit jaar ‘Kunst’ als thema. “Kunst trekt de verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid en het zet aan het denken”, klinkt het.

In maart kunnen de jongste lezers in de bibliotheek van Stekene terecht voor ‘kunstige’ lectuur. Op zondag 8 maart nodigt de bibliotheek alle kinderen en hun ouders uit voor een verwendag met hapjes, drankjes en een poëtisch kapsalon. Iedereen is welkom tussen 9 en 12 uur.

Ook organiseert de bib van Stekene tijdens deze maand tal van andere activiteiten voor scholen. Zij werden hiervoor apart aangeschreven en uitgenodigd.