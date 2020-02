Inschrijven in het secundair onderwijs: voor het eerst via digitaal aanmeldingssyteem Joris Vergauwen

20 februari 2020

13u56 0 Stekene De voorbereidingen voor de opstart van het digitaal aanmeldingssysteem in het secundair onderwijs zijn achter de rug. Het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs start in samenwerking met de stad Sint-Niklaas en de gemeenten Beveren, Kruibeke, Stekene en Temse volgende maand met dat aanmeldingssysteem, voor het schooljaar 2020-2021.

Met het digitaal aanmeldingssysteem moet het inschrijvingsproces vlotter verlopen, worden kampeertoestanden en dubbele inschrijvingen vermeden en komt er meer transparantie. “Het nieuwe aanmeldsysteem houdt rekening met volgende criteria: schoolkeuze in eerste instantie en daarna toeval”, klinkt het bij het Lokaal Overlegplatform (LOP). “Alle ouders ontvangen via hun kind in de basisschool een uitgebreide brochure met alle informatie om stap voor stap digitaal aan te melden en in te schrijven. Er zijn ook meerdere instanties die ouders kunnen ondersteunen bij het aanmelden.”

Voorrang is er voor kinderen die al een broer of zus hebben in een secundaire school. Die kinderen moeten evenwel ook digitaal aangemeld worden.

Voor iedereen loopt de aanmeldingsperiode van maandag 30 maart vanaf 9 uur tot en met vrijdag 24 april om 15 uur, via www.naarhetsecundair.be. Het tijdstip van aanmelden, maakt binnen deze periode niet uit.

Vanaf 6 mei krijgt iedereen een toewijzingsbericht en/of één of meerdere weigeringsdocument(en) per mail en indien gewenst ook per post.

Met dat toewijzingsbericht moeten ouders hun kind nog effectief gaan inschrijven op school. Dat kan van 9 mei tot en met 3 juni.

Wat gebeurt er als je je kind niet aanmeldt? “In dat geval kunnen ouders hun kind inschrijven vanaf maandag 8 juni. Veel plaatsen zullen dan echter al ingenomen zijn door kinderen die wel werden aangemeld. Wacht dus niet af en meld zeker aan!”

Meer info:

Dienst Onderwijs Stekene

Stadionstraat 2, 9190 Stekene

T 03 790 02 11

E onderwijs@stekene.be