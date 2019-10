Inbraken in Molenbergstraat en Polken, som geld weg Kristof Pieters

07 oktober 2019

Zaterdag werd er ingebroken in een woning in de Molenbergstraat in Stekene. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. Dieven maakten wel buit bij een tweede inbraak in een woning in de Polken in Stekene. Het hele huis werd doorzocht. Er werd een som geld gestolen. De inbraak gebeurde eveneens zaterdag.