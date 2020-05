Inbraakpogingen in Stationsstraat en Stuyvenbergstraat Kristof Pieters

26 mei 2020

11u44 0 Stekene Dieven hebben maandag op twee adressen proberen inbreken. In beide gevallen raakten ze echter niet binnen.

Maandagochtend werd een inbraakpoging vastgesteld aan een pand in de Stuyvenbergstraat in Stekene. Er werden steeksporen ter hoogte van het slot aangetroffen. Ook in een woning in de Stationsstraat werd geprobeerd om in te breken via de deur. Hier bleef het eveneens bij een poging.