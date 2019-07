In drie dagen tijd twee slachtoffers van grijpdiefstal Kristof Pieters

05 juli 2019

10u54 7 Stekene In Stekene zijn op drie dagen tijd twee mensen slachtoffer geworden van een grijpdiefstal. De feiten vonden plaats in De Stropersstraat en op de parking van de supermarkt in Oost-Eindeken.

In de De Stropersstraat werd een man afgelopen zondag aangesproken door een onbekende die de weg vroeg. Het slachtoffer toonde de weg waarna de onbekende man vertrok. Plots voelde het slachtoffer echter een prik in zijn nek. De onbekende was er in geslaagd om de halsketting van het slachtoffer los te trekken.

Afgelopen dinsdag werd een andere man het slachtoffer van een grijpdiefstal op de parking van supermarkt Aldi in Oost-Eindeken. Het slachtoffer werd aangesproken door een onbekende vrouw. Hij dacht dat ze wisselgeld nodig had en nam zijn portefeuille. De onbekende vrouw zei dat ze een openbare telefoon zocht en duwde de hand van het slachtoffer weg. Nadien ontdekte de man dat er geld uit zijn portefeuille was verdwenen.