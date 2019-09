Iemand de weg kwijt naar ‘Kembeke’? AWV slaat kemel met foutje in wegomleiding Kristof Pieters

15u36 0 Stekene Met de festivalcamping van Crammerock krijgt Stekene er dit weekend een klein extra dorp bij maar voorlopig is dat nog niet ‘Kembeke’ gedoopt. Nochtans plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer tal van wegwijzers richting ‘Kembeke’ op en rond de E34.

Het gaat natuurlijk om een kemel van de arbeiders die de pijlen hebben aangebracht. In plaats van Kemzeke werd op elk bord Kembeke aangebracht. De borden werden geplaatst naar aanleiding van de wegenwerken die starten op 9 september. De E34 richting Antwerpen krijgt dan een structureel onderhoud tussen Moerbeke en Kemzeke. Er worden twee rijstroken vernieuwd over ruim 9 km. Tijdens de eerste fase van zondagavond 22 uur tot donderdagochtend 5 uur zal ook de afrit Kemzeke worden afgesloten. Het verkeer moet doorrijden tot aan het op- en afrittencomplex van Vrasene en daar draaien. Het verkeer richting kunst zal geen hinder ondervinden. Om de hinder te beperken wordt er niet gewerkt tijdens het weekend. Voor de veiligheid is er een snelheidsbeperking van 50 km. In een tweede fase van 15 tot 19 september zal de oprit Moerbeke worden afgesloten. De op- en afrit Kemzeke zal dan wel terug geopend zijn. De werken zijn klaar op donderdagochtend op 19 september.