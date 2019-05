Hope for Duchenne organiseert voor vierde maal benefietactie Kristof Pieters

24 mei 2019

13u42 1 Stekene Op zaterdag 25 mei organiseren de ouders van de Florian Godefroot voor de vierde maal een benefiet in OC Boudelo in Klein-Sinaai onder de naam Hope for Duchenne. De volledige opbrengst wordt gebruikt voor verder onderzoek naar medicijnen. Duchenne spierdystrofie is een tot op heden ongeneeslijke ziekte waarbij de spierkracht langzaam maar zeker afneemt.

Zaterdag zijn tussen 13 en 15 uur verschillende wandel- en fietstochten uitgestippeld. Deelnemen kost 5 euro, inclusief een gratis pannenkoek. Men kan ook langskomen voor een hapje of drankje op het terras dat om 13 uur de deuren opent. Om een iets grotere honger te stillen is er ook nog een spaghettifestijn om 18 en 19.30 uur. Aanschuiven kost 14 euro of 7 euro voor kinderen tot 7 jaar. Meer info: www.hopeforduchenne.be