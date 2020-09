Hond Mauri sterft na eten van gifbal die in tuin was gegooid: “Beloning van 2.000 euro voor gouden tip naar dader” Kristof Pieters

04 september 2020

17u48 60 Stekene In de omgeving van de Hellestraat in Stekene is een hond om het leven gekomen na het eten van een gifbal. Die werd over de omheining van de tuin gegooid. Het dier overleed tien dagen later aan talrijke inwendige bloedingen. Eigenaar Eberhard Ferket begrijpt niet wie het zo gemunt kon hebben op zijn trouwe viervoeter. “Mauri had geen greintje agressiviteit. We willen dat dit onrecht niet onbestraft blijft.”

Het gif zat verwerkt in een roodkleurige pasta en werd in de tuin van een weekendhuis gegooid in een dreef van de Hellestraat. “De feiten zijn zaterdag 22 augustus gebeurd”, vertelt Eberhard Ferket. “Pas een week later stelde ik bij Mauri bloedverlies vast en zijn we meteen naar de dierenarts gereden. Ze is daar nog behandeld en tot zondagavond was nog levenslustig en speels maar uiteindelijk is ze toch bezweken aan de talrijke inwendige bloedingen.”

Autopsie

De autopsie heeft uitgewezen dat vergiftiging de oorzaak is van het overlijden. “De gifbal lag in de tuin en was over de omheining gegooid. Vlak naast het huis loopt een wandel- en fietspad richting een bos. Er staan slechts een vijftal huizen maar met al mijn buren is er een bijzonder goed contact. Mauri zorgde bovendien nooit voor overlast. Het was een Afrikaanse jachthond van twee jaar oud die geen greintje agressiviteit bezat. Integendeel, ze was zeer lief en speels.”

Geen conflicten

Eberhard heeft zelf geen flauw idee wie het op het dier gemunt kon hebben. “Eind vorig jaar is er wel al eens gif gevonden langs een wandelpadje in de buurt. Een andere hond is toen vergiftigd maar niet overleden. Ik denk dan ook dat er een verband is tussen beide zaken.”

De man ligt met niemand in conflict maar herinnert zich wel een kleine woordenwisseling met een andere wandelaar een tijdje geleden. “In het bos liet ik Mauri vrij rondlopen. Ze bleef toch altijd dicht in de buurt. Een andere wandelaar maakte me attent op het feit dat ik haar eigenlijk aan de leiband moest houden. Dit voorval is eigenlijk het enige dat ik me herinner en dat was bovendien al vier maand geleden.”

Beloning voor tip

Eberhard heeft nu klacht neergelegd bij de politie en roept andere hondeneigenaars op om bijzonder alert te zijn. Hij looft ook een beloning uit van 2.000 euro voor diegene die de gouden tip kan leveren naar de identiteit van de dader. “Ik doe dit omdat ik haar enorm mis en het bijzonder onrechtvaardig vind dat iemand een onschuldig dier wil treffen. De dader mag hier niet zomaar mee wegkomen en nog andere honden vergiftigen.”

Wie iets verdacht heeft opgemerkt in de omgeving van de Hellestraat en Polderstraat kan dit melden via eberhardenmauri@gmail.com of bij de lokale politie.