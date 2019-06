Hogeschool adverteert aan gevel stripteasebar: “Geef de wereld het beste van jezelf” PKM

17 juni 2019

09u49 10 Stekene Een reclameslogan van de Hogeschool Gent aan de zijgevel van nachtclub en stripteasebar Castel in Kemzeke heeft onbedoeld een wel erg grappige bijklank gekregen. De Hogeschool Gent roept voor haar nieuwe academiejaar jongeren op om ‘de wereld het beste van jezelf te geven’. Iets wat de dames van Castel ongetwijfeld ook doen.

Het is niet de eerste keer dat het reclamepaneel aan de gevel van de stripteasebar voor hilariteit zorgt. Drie jaar geleden adverteerde P-magazine er met de campagne ‘Eén keer per maand is genoeg’. Deze boodschap was uiteraard niet bedoeld voor de bezoekers van de nachtclub maar moest aankondigen dat het magazine een maandblad was geworden.

