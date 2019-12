HibHib ontvangt titel ‘Mooiste kerstetalage 2019’ Kristof Pieters

24 december 2019

13u42 1 Stekene De winkel HibHib heeft de mooiste kerstetalage van Stekene. Dat blijkt toch uit de stemkaarten die inwoners tot zondag mochten indienen. Uitbaatster Hilde Braem mocht dinsdagochtend de prijs in ontvangst nemen en ontving een raamsticker van het gemeentebestuur als erkenning.

De gemeente Stekene organiseerde voor de eerste maal een wedstrijd om de mooiste kerstetalage van het handelscentrum in de bloemetjes te zetten. Het startschot werd vorig weekend gegeven tijdens de kerstmarkt en laatavondshopping. Tot en met zondag 22 december kon men stemkaarten indienen.

“Een goed initiatief om onze lokale handelaars in de kijker te zetten”, vindt schepen Pieter De Witte (GeBe). “Zij zetten zich elk jaar opnieuw in om ons handelscentrum aantrekkelijk te maken en deze editie hebben zij met hun prachtige etalages extra bijgedragen aan een magische beleving tijdens het kerstweekend.”

De wedstrijd was een groot succes, er werd het voorbije weekend massaal gestemd. HibHib uit de Kerkstraat werd daarbij tot winnaar uitgeroepen. Het is een speciaalzaak voor decoratie, juwelen, handtassen en geschenken. Uitbaatster Hilde Braem mocht een raamsticker in ontvangst nemen.