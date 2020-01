Harmonie De Ware Vrienden brengt nieuwjaarsconcert met solist Jeroen Corneillie JVS

22 januari 2020

Komende zondag 26 januari geeft de koninklijke harmonie De Ware Vrienden zijn nieuwjaarsconcert in de kerk van Stekene.

Voor de zevende keer organiseert harmonie De Ware Vrienden Stekene op de laatste zondag van januari zijn nieuwjaarsconcert. Het is het eerste concert onder de leiding van de nieuwe dirigent Maarten Perpet.

De harmonie nodigt dit jaar voormalig dirigent Jeroen Corneillie op sopraankornet uit als solist. “Jeroen studeerde trompet en sopraankornet aan het conservatorium in Antwerpen en groeide uit tot één van de beste sopraankornetspelers van de Benelux en stilaan ook van Europa. Met de Brassband Willebroek werd hij sinds 2017 drie maal op rij Belgisch kampioen en in 2017 nog wereldkampioen. Jeroen speelde ook de sopraankornet in Dimitri Sjostakovitsj ‘Lady Macbeth from Mtsensk’ bij de Vlaamse Opera”, klinkt het. Op het programma zondag staan zowel bekende melodieën als verrassende concertstukken voor harmonie.

Na het concert kan nagepraat worden bij een nieuwjaarsdrankje in het lokaal van de harmonie. Het concert start om 15 uur in de kerk van Stekene. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa en geven recht op genummerde plaatsen. Kaarten kunnen besteld worden via www.harmoniedewarevrienden.be/tickets of bij Optiek Jan Van Goethem in de Polenlaan 32.