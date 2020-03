Groepsaankoop 100 procent groene energie is succesvol: 520 Stekense gezinnen en bedrijven schreven zich in Joris Vergauwen

09 maart 2020

12u10 0 Stekene Meer dan 520 Stekense gezinnen en bedrijven hebben zich ingeschreven voor de groepsaankoop 100 procent groene stroom en aardgas, georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee eindigt Stekene op de 39ste plaats van alle Oost-Vlaamse gemeenten.

De Vlaamse Energieleverancier en ENGIE brachten het beste bod uit op de veiling van 4 februari van de provincie. De meer dan 46.000 Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven kregen intussen een persoonlijk voorstel, waaronder ook meer dan 520 Stekense gezinnen en bedrijven.

Voor de combinatie elektriciteit en aardgas bood de Vlaamse Energieleverancier voor gezinnen de laagste prijs, gemiddeld 477 euro voordeliger dan gelijke producten van de vijf grotere leveranciers. Voor alleen elektriciteit zijn de gezinnen gemiddeld 265 euro voordeliger bij ENGIE. Bij de veiling voor bedrijven bleek ENGIE gemiddeld 672 euro goedkoper voor de combinatie van elektriciteit en aardgas en 370 euro goedkoper voor alleen elektriciteit. De uiteindelijke besparing zal voor iedereen anders zijn.

Wie het aanbod interessant vindt, kan tot 5 april 2020 overstappen. Dat kan via internet, maar ook bij het team Natuur en Milieu in het gemeentehuis. Ingeschreven inwoners brengen daarvoor hun brief, jaarafrekening en bankrekeningnummer mee.