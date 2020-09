Groen vraagt schorsing gemeenteraad: “Wettelijk niet in orde met bepalingen rond openbaarheid van bestuur” Joris Vergauwen

18u18 0 Stekene De Groen-fractie vroeg dinsdag de schorsing van de gemeenteraad in Stekene. “Het publiek moet de raadszitting live kunnen volgen, ofwel fysiek, ofwel via een audiovisuele livestream. De gemeente is wettelijk niet in orde”, klonk het.

Groen Stekene vroeg bij de start van de gemeenteraad de schorsing en stelde voor om een nieuwe datum vast te leggen om de vergadering wettelijk te kunnen laten doorgaan. “Reden voor deze eis is dat de gemeente wettelijk niet in orde is met de bepalingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur die sinds 1 september gelden om een gemeenteraad te organiseren. Daardoor dreigt elke beslissing die genomen wordt op de zitting niet rechtsgeldig te zijn en kan ze als het ware door iedereen aangevochten worden. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat het bestuur toch op deze manier had willen vergaderen”, aldus Groen-raadslid Veerle Meuleman.

De raadszitting ging voor de vierde keer op rij digitaal door, achter gesloten deuren. “We vragen al sinds april om oplossingen te zoeken om de burger optimaal te betrekken bij de raad. Een oproep waar het schepencollege nooit gehoor aan heeft gegeven. Nu oordeelt het Agentschap Binnenlands Bestuur dat het niet langer volstaat om het audioverslag van de raad achteraf openbaar te maken. Want als de raad digitaal plaatsvindt, moet de gemeente de zitting met klank en geluid streamen.”

Volgens de gemeente was er onvoldoende tijd om nog een locatie te vinden die coronaproof is en over de nodige vergaderfaciliteiten beschikt. “Maar na zes maanden is dat geen ernstig argument meer”, vindt Groen, dat voorstelt om snel een fractieoverleg in te lassen om de toekomstige gemeenteraden in Stekene wettelijk, toegankelijk en live te organiseren.