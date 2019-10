Groen Stekene wil trage wegen heropenen; “Met nieuwe decreet kunnen oude voetwegen niet meer verjaren” Kristof Pieters

25 oktober 2019

17u54 0 Stekene Enkele leden van Groen Stekene hebben actie gevoerd voor de heropening van een aantal trage wegen. Het gaat onder meer om de ‘Ketelaarsgraswegel’, een trage weg met een middeleeuwse oorsprong, die reeds vele jaren niet meer in gebruik is.

Trage Wegen zijn paden, steegjes, kerkwegels en doorsteekjes die alleen door wandelaars en fietsers mogen gebruikt worden. Groen wil aan het gemeentebestuur duidelijk maken dat de wet moet nageleefd worden en er eindelijk werk gemaakt moet worden van het open maken van de trage wegen. “Hoewel de gemeente van Vlaanderen de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen om alle buurtwegen te onderhouden en gesloten trage wegen weer open te maken, blijft het al jarenlang stil in Stekene”, zegt gemeenteraadslid Carl Ivens. “Nochtans beschikt het college al sinds 2011 over een inventaris van de Stekense trage wegen, maar daar werd nooit iets mee gedaan. En dat terwijl er al zes jaar lang jaarlijks een bedrag van liefst 20.000 euro in de begroting staat om het comfort van de trage wegen te verbeteren. Met het nieuwe decreet van september 2019 rond Trage wegen heeft de gemeente nu alle instrumenten in handen om in actie te schieten.”

Groen voerde een symbolische actie aan de Ketelaarsgraswegel. “Op dit moment is de weg moeilijk toegankelijk, maar met het vrij maken van een paar stroken mais en een natuurlijke verharding zou dit een zeer veilige, korte doorsteek kunnen worden voor onze kinderen die naar school fietsen”, vertelt bewoonster Sara Weyn. “Dit is een officiële buurtweg, ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen, die een korte en veilige dwarsverbinding vormt vanuit de Tromp en de Kiekenhaag naar de dorpskern” geeft ook bewoner Erik Vandaele aan. “Voor het nieuwe decreet konden buurt- en voetwegen verjaren wanneer ze 30 jaar niet gebruikt werden. Met het nieuwe decreet verdwijnt die verjaringstermijn.”

Voor Groen Stekene is dit slechts één van de vele trage wegen die zij terug in ere willen herstellen. “Dit is de eerste die we aankaarten maar Stekene bevat een prachtig fijnmazig netwerk van meer dan 100 jaar oude steegje, paden, kerkwegjes en doorsteekjes die doorheen de jaren afgesloten geraakten. Met wat goede wil zijn deze vrije eenvoudig open te maken”, zegt Ivens nog.