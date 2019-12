Groen over Stekens meerjarenplan: “Te weinig oog voor sociale problemen” Kristof Pieters

10 december 2019

19u57 0 Stekene Volgens oppositiepartij Groen liggen de prioriteiten in het meerjarenplan niet bij de mensen. “Van de bestrijding van vereenzaming en armoede maakt men geen beleidsprioriteit”, klinkt het. “Zo stevenen we steeds meer af op een kille samenleving, die plaats maakt voor prestigeprojecten, maar de ogen sluit voor sociale problemen.”

Groen betreurt ook dat zowel de bibliotheek als de heraanleg van het centrum nog niet voor deze legislatuur gepland is. “De Stekenaar had drie jaar geleden in de burgerbevraging duidelijk aangegeven dat het dorpscentrum moet aangepakt worden, met name voor de fietsers en voetgangers. Het zal in totaal bijna 10 jaar duren vooraleer er resultaat zal zijn”, zegt fractieleider Carl Ivens. “We vragen ons af waarom dit zo lang moet duren. Fietsers een volwaardige plaats geven in het centrum van Stekene kan echt niet langer wachten. Dit gaat niet enkel over veiligheid, maar ook over klimaatambities.”

Dat de belastingen niet stijgen, wordt ook betwist. “In de afgelopen 5 jaar betaalde de Stekenaar zo’n 25% meer, vooral de retributies stegen sterk. Sommige verdriedubbelden. Tegelijkertijd worden subsidies en andere ondersteunende maatregelen afgeschaft.”