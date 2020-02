Groen eist openheid na uitspraak gouverneur over verkoop politiekantoor aan dokterspraktijk schepen Backaert - “Heisa om niks”, reageert meerderheid Joris Vergauwen

20 februari 2020

17u09 0 Stekene Oppositiepartij Groen eist volledige openheid in het dossier van de verkoop van het voormalig politiekantoor aan de dokterspraktijk van schepen Dirk Backaert (GeBe). Na een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de gouverneur nu geoordeeld dat er een fout is gemaakt. “Maar het gaat allerminst om ernstige feiten”, weerlegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe).

In juni vorig jaar werd het voormalig politiekantoor aan het Pauwel Hauweplein verkocht aan de praktijk van Dirk Backaert. “Dit gebouw was eigendom van Zorg Stekene, waarvan Dirk Backaert vanuit zijn politieke benoeming voorzitter was. Een voorzitter die een gebouw verkoopt aan zijn eigen praktijk? Dat kan niet zonder op zijn minst volledige openheid te geven. Toen dat niet gebeurde, hebben we het Agentschap Binnenlands Bestuur gevraagd om de zaak nader te onderzoeken”, klinkt het bij oppositiepartij Groen.

De klacht van Groen is intussen onderzocht. De waarnemend gouverneur komt daarbij tot de conclusie: “Ik meen dat de heer Backaert zich had moeten houden aan de bepalingen van artikel 27 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur en heb dit aan het bestuur meegedeeld.”

Volgens dat artikel van het decreet Lokaal Bestuur is het voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij of zij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, om de belangen van het bestuur voorrang te verlenen boven persoonlijke belangen.

“Nooit helder antwoord”

Volgens Groen wordt hiermee aangetoond dat er sprake is van “ongeoorloofde belangenvermenging”. Groen-gemeenteraadslid Veerle Meuleman: “Wij vragen dat het gemeentebestuur zich opnieuw buigt over dit dossier, ditmaal wel met volledige openheid. Niet in het minst omdat dit ook vragen doet rijzen over de ware reden achter de verkoop van het bewuste pand. Tot voor kort waren de diensten van Kind en Gezin, CLB en Opvanggezinnen hier gehuisvest. Zij moesten noodgedwongen verhuizen naar een huurpand in de ambachtelijke zone. Herhaaldelijk hebben wij gevraagd waarom dit nodig was. Een helder antwoord kwam er nooit. Kortom: dit is een zoveelste symptoom van de ondoorzichtige en arrogante stijl van besturen van deze meerderheid. We hopen dat er ernstige lessen worden getrokken uit deze aanmaning, zodat praktijken als deze nooit meer kunnen voorvallen.”

“Slag in het water"

Schepen Dirk Backaert (GeBe) stelt dat er weinig aan de hand is. “De gouverneur heeft gemeld dat er formeel niks ten laste wordt gelegd. Het enige dat aangeklaagd zou kunnen worden, is dat ik bij de kennisgeving na de openbare verkoop, in de OCMW-raad van september, de zitting niet heb verlaten omdat het over mijn dochter ging. Als vader van één van de betrokkenen mocht ik niet aanwezig zijn bij de besprekingen. Het was echter een kennisgeving. Er moest zelfs geen beslissing genomen worden. Formeel klopt dat wel dat ik er niet bij moest zijn, maar dat is dan ook het enige verwijt. Verder heeft dit geen enkele consequentie. Dus eigenlijk is dit een slag in het water.”

“Buiten alle proportie”

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe): “Ik ben verbouwereerd door de uitlatingen van Groen. Om alles in het juiste perspectief te plaatsen: in december 2018 heeft de OCMW-raad in unanimiteit de beslissing genomen om dat pand te verkopen. Groen heeft dat dus mee goedgekeurd. Dan is in juni 2019 dat pand openbaar verkocht, en voor een derde toegewezen aan de dochter van Dirk Backaert. Vervolgens heeft de OCMW-raad in september kennis genomen van die openbare verkoop. Het enige dat nu wordt gesteld, is dat Dirk Backaert bij de kennisgeving in die zitting beter buiten was geweest. Dat is alles. Maar nu lijkt het alsof hij mee beslist heeft! Dat is dus absoluut niet het geval. Deze heisa is dus buiten alle proportie."