GraauwRock viert 20-jarig bestaan en legt mensen met beperking in de watten Kristof Pieters

29 mei 2019

11u01 0 Stekene Het Nederlandse festival GraauwRock viert vandaag niet alleen zijn 20-jarig bestaan maar ook de eerste editie voor ‘GraauwRock for Specials’, een festivaldag voor mensen met een beperking.

GraauwRock is een jaarlijks terugkerend ‘open air’ festival op de voetbalvelden van vv Graauw nabij het Zeeuws-Vlaamse Hulst. De eerste hoofdact voor GraauwRock for Specials is Wolter Kroes. Hij zal samen met zijn band op de eerste editie van ‘GraauwRock for Specials’ vandaag komen optreden. Ook Bustaflax staat op de affiche. ‘GraauwRock for Specials’ is een initiatief van Stichting ’t Huus en stichting GraauwRock. Beide organisaties bundelen de krachten om mensen met een beperking een onvergetelijke festivaldag te bezorgen. Naast muziek zal er ook voldoende ruimte zijn voor ander vermaak spelletjes, schminken en knutselen. De deuren gaan vandaag open om 13 uur.

Op donderdag 30 mei komen Wulf, The BlueBirds en Handsome Poets naar GraauwRock. Eerder werd al bekend dat Racoon de hoofdact zal zijn op deze dag.

Meer info: https://www.graauwrock.nl/