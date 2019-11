Gouverneur vernietigt beslissing arbeidsreglement voor gemeentepersoneel na klacht Kristof Pieters

21 november 2019

13u11 0 Stekene Het gemeenteraadsbesluit over het nieuwe arbeidsreglement voor het Stekense gemeente- en OCMW-personeel is door de gouverneur vernietigd. Dit gebeurde na een klacht van de oppositie.

Tijdens de gemeenteraad van september stapte de voltallige oppositie op naar aanleiding van een beslissing over het nieuwe arbeidsreglement. “Omdat het dossier dat ter stemming voorlag onvolledig was en onjuiste informatie bevatte”, zegt CD&V-fractievoorzitter Maaike Van Puyenbroeck. De raadsleden stelden vast dat de papieren versie die zij ontvingen verschillend was van de versie waarover het bestuur wilde stemmen. Hierop vroegen zij om het punt uit te stellen naar een volgende zitting. Het gemeentebestuur ging echter niet in op die vraag en zei dat er die namiddag nog een akkoord met de vakbonden was bereikt. Er waren echter meer dan 20 personeelsleden afgezakt naar de zitting om, gesteund door een petitie, meer transparante communicatie te eisen.

Verschillende oppositiepartijen waaronder CD&V besloten verdere stappen te zetten door een klacht in te dienen bij de gouverneur. “Na een grondig onderzoek blijken we ons gelijk te halen over de ganse lijn. Bijgevolg worden de besluiten van de gemeente- en OCMW-raad met betrekking tot dit dossier dan ook onmiddellijk vernietigd”, vervolgt Van Puyenbroeck.

Volgens CD&V werd het hoog tijd dat de meerderheid op de vingers werd getikt over de manier van werken. “Meermaals worden er dossiers voorgebracht ter stemming waarin zaken of documenten ontbreken of onvolledig zijn, waardoor het op den duur voor de oppositiepartijen onmogelijk wordt hun controlerende taak naar behoren te vervullen. Ook voor het personeel is dit een opsteker van formaat. Ze zijn deze manier van werken grondig beu.”

Geen inhoudelijke kritiek

Volgens burgemeester Stany De Rechter heeft de gouverneur het besluit vernietigd omdat er in laatste instantie nog wijzigingen waren aangebracht maar gaat het niet om de inhoud van het reglement. “Het was trouwens op vraag van de vakbonden dat er plots nog een paar wijzigingen zijn gebeurd. We hebben dit op het intranet gezet maar de gouverneur vindt dat we dit ook uitdrukkelijk hadden moeten communiceren naar de raadsleden. Ook de petitie van het personeel had meer te maken met communicatie en niet zozeer met de inhoud van het reglement. We hebben intussen al stappen gezet om in de toekomst meer overleg te plegen met het personeel en niet allee met de vakbonden.”