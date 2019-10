Geweld aan kassa levert dames celstraf en boete op Nele Dooms

28 oktober 2019

18u26 0

Ze gingen compleet door het lint aan de kassa van de Aldi in Stekene en dat leverde twee dames voor de Dendermondse rechtbank een celstraf en boete op. Mika B. (30) uit Stekene en Silvana I., afkomstig uit Duitsland, kregen allebei een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een effectieve boete van 800 euro. De feiten dateren van 20 juli 2018. Toen B. en I. aan de kassa stonden aan te schuiven, ontstond er een discussie met andere klanten over wie eerst was. De twee vrouwen, nichten van elkaar, verloren hun zelfbeheersing en grepen hun slachtoffer bij de keel en duwden haar op de grond. Daar waren verschillende getuigen van. Toch bleven de dames zelf ontkennen. “Wij werden eerst aangevallen”, zegt B. “Ik werd in de buik geduwd, terwijl ik zwanger was. Natuurlijk was ik daardoor over mijn toeren.”