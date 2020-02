Gevelbepleistering komt naar beneden door stevige windvlaag Kristof Pieters

04 februari 2020

18u50 0 Kemzeke In Kemzekedorp is dinsdagmiddag een stuk gevel naar beneden gekomen door de combinatie van insijpelend regenwater en een stevige windvlaag. De brokstukken kwamen terecht op een oprit. Gelukkig waren er op dat moment geen voorbijgangers.

De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen. Het ging voornamelijk om isolatieplaten en pleister. De gevelbepleistering was nog maar een jaar of vijf geleden aangebracht. Mogelijk was deze onvoldoende verankerd aan de bestaande gevel. Zowat de helft van de bepleistering kwam naar beneden. Er vielen geen gewonden.