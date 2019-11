Gemeente zoekt uitbater voor Het Zomerhuis Kristof Pieters

26 november 2019

10u34 0 Stekene Het gemeentebestuur van Stekene gaat op zoek naar een uitbater voor de nieuwe brasserie in Park Zomerhuis, dat volgende zomer wordt geopend. De concessie zal ingaan op 1 juni 2020 voor een termijn van 18 jaar.

De ruwbouwwerken van het nieuwe Zomerhuis vorderen goed. Binnen twee weken wordt de traditionele meiboom geplaatst. Het is daarom tijd om op zoek te gaan naar een uitbater voor de toekomstige brasserie.

Het horecagebouw bestaat onder andere uit een verbruikszaal van 228 m², een polyvalente ruimte die ook kan gebruikt worden als vergaderzaal, een ruime keuken en afwasruimte, bergingen, een koelcel, een diepvriescel en een sanitair blok. Er is een grote kelder en de absolute troef is het buitenterras van 266 m². In de concessie zit ook een conciërgewoning vervat op de eerste verdieping van het horecagebouw.

De minimum concessievergoeding wordt dinsdagavond door de Stekense gemeenteraad vastgesteld op 2.100 euro per maand. “De vergoeding die de kandidaten voorstellen is echter slechts één van de criteria”, zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). “Ook de visie over de uitbating, het concept en het businessplan worden in rekening gebracht. Deze horecagelegenheid met een groot, zonnig terras middenin het park wordt een nieuwe hotspot voor àlle Stekenaars maar zal ongetwijfeld ook vele toeristen bekoren. Het zwembad van Het Zomerhuis was voor vele Stekenaars jarenlang een plek waar men elkaar kon ontmoeten en samen tijd kon doorbrengen. In het nieuwe park met avontuurlijke speelelementen en de waterpartij zullen vele families zich hier opnieuw thuis voelen.”

Nog tot 31 januari 2020 kunnen kandidaten zich melden. Via www.stekene.be kunnen geïnteresseerden terugvinden hoe ze een kandidatuur moeten indienen. Meer informatie is te verkrijgen via gemeente@stekene.be of 03 790 02 11.