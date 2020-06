Gemeente verdubbelt subsidie aan oudercomités Joris Vergauwen

29 juni 2020

08u00 0 Stekene De oudercomités van de Stekense basisscholen krijgen dit jaar een grotere subsidie van de gemeente.

Het Stekense schepencollege heeft beslist om de subsidie voor alle oudercomités van de Stekense basisscholen te verdubbelen dit jaar. De werkingssubsidie wordt dit kalenderjaar verhoogd van 3,5 naar 7 euro per leerling. “Door de coronacrisis zijn vele schoolfeesten niet kunnen doorgaan. Daardoor is een noodzakelijke bron van inkomsten voor scholen en oudercomités in rook opgegaan. Met deze verdubbeling proberen wij een deel van hun noden op te vangen”, aldus schepen van Onderwijs Pieter De Witte (GeBe).

Vorige week had normaal gezien de 16de ‘Stekelbakjesdag’ plaatsgevonden, waarbij afscheid wordt genomen van alle laatstejaars van de basisscholen van Stekene. “Helaas moeten de kinderen uit het zesde leerjaar hun lagereschooltijd afsluiten in mineur en kunnen ze dit eindfeest waar ze jarenlang naar uitkeken niet meemaken. Om de kinderen veel succes te wensen in het middelbaar, geven we elk kind een dopperfles om het volgend schooljaar goed te kunnen starten.”