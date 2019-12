Gemeente trekt 4 miljoen euro uit voor nieuwe cultuur- en fuifzaal naast Sportstek Kristof Pieters

10 december 2019

19u22 4 Stekene Het gemeentebestuur van Stekene gaat de komende jaren 24,5 miljoen euro investeren. Dat blijkt uit het meerjarenplan 2020-2025 dat dinsdagavond werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Blikvanger is de nieuwe cultuur- en fuifzaal naast De Sportstek. Die zal een capaciteit krijgen voor een duizendtal personen. “De zaal moet zo polyvalent mogelijk zijn”, benadrukt het college. “Zowel het cultuuraanbod van Amelberga als grote fuiven of handelsbeurzen moeten hier kunnen plaatsvinden.”

De vorige legislatuur lag de klemtoon vooral op sport. In de vrijetijdszone verrees De Sportstek waar intussen al heel wat verenigingen onderdak hebben gekregen. Deze legislatuur wordt er verder geïnvesteerd in de vrijetijdszone in het centrum maar ligt de nadruk iets meer op cultuur. In de meerjarenplanning heeft het college namelijk 4 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van een nieuwe polyvalente zaal. “En polyvalent is hierbij een belangrijk begrip”, benadrukt burgemeester Stany De Rechter. “We willen namelijk dat er een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten kan plaatsvinden.”

Niet alle producties brengen

Stekene heeft sinds een jaar of vier een beperkt cultuuraanbod in Amelberga. “We hebben zo’n honderdtal plaatsen en die zijn bijna altijd volzet”, zegt schepen van Cultuur Gunter Van Campenhout. “Maar de zaal heeft ook haar beperkingen. We kunnen niet alle producties brengen.”

Het college wil zich nog niet uitspreken over hoe de nieuwe polyvalente zaal er zal uitzien. Een vast of mobiel podium, met of zonder tribunes: alle pistes worden opengelaten. “De zaal moet wel voldoende groot zijn voor evenementen zoals de Dag van Jan en Alleman en er moeten ook grote fuiven kunnen plaatsvinden. We mikken dus op een capaciteit van 850 tot 1.000 personen. Als de nieuwe infrastructuur klaar is, zullen de sportzalen enkel nog voor sport gebruikt mogen worden.”

In een latere fase zal er ook een nieuwe bibliotheek naast gebouwd worden. “De ontwerper krijgt de opdracht om hier mee rekening te houden maar budget is er nog niet voorzien in de meerjarenplanning”, vervolgt Van Campenhout. “We hebben nu 4 miljoen euro gereserveerd en we hopen dat we de zaal tegen 2023 in gebruik kunnen nemen.”

Voor de opmaak van de meerjarenplanning ging de gemeente ook haar oor te luister leggen bij de bevolking. “We hebben veel aandacht besteed aan inspraak”, zegt burgemeester De Rechter. “In totaal zijn er zes burgerbevragingen gedaan, samen goed voor 750 mensen.”

Bij de grootste investeringen staan er vooral enkele belangrijke riolerings- en wegenwerken op het programma. Het gaat onder meer om de vernieuwing van Kemzekedorp, Nationalestraat, Regentiestraat en Stadionstraat. Ook de Hellestraat wordt aangepakt en het centrum van Klein-Sinaai wordt heringericht. “We gaan ook al een ontwerper aanstellen voor de heraanleg van het centrum en de markt van Stekene maar de uitvoering hiervan zal voor later zijn”, vult schepen Kris Van Duyse aan. “We verhogen ook het budget voor het onderhoud van voet- en fietspaden en wegen met 20% tot 500.000 euro.” Verder wordt de fietssnelweg van de oude spoorzate verbreed en de fietsroute langs de Molenbeek vernieuwd. Om Drieschouwen te ontlasten zal de Lamstraat verbreed worden zodat er tweerichtingsverkeer mogelijk is. Het zwaar verkeer van en naar de ambachtelijke zone zal dan via deze weg rijden. “We gaan ook de fiets stimuleren bij de schoolgaande jeugd”, vervolgt Van Duyse. “Dit gaan we doen door te investeren in een fietsregistratiesysteem. Elke fiets krijgt een chip als die aan de schoolpoort passeert, ontvangt de leerling punten die hij of zij later kan inruilen voor een cadeau.”

Op vlak van groen is er een heraanleg gepland van het gemeentepark. Verder krijgen de begraafplaatsen elektrische poorten met tijdinstelling. Ook wordt er een mobiele camera aangekocht om in te zetten tegen sluikstorten.

In het departement sport is volgend jaar de heraanleg van de atletiekpiste gepland. Die krijgt een nieuwe bovenlaag in kunststof. Nieuw is het ontwikkelen van een kano- en kajakroute op de Stekense Vaart. Er zullen onder meer aanlegsteigers voorzien worden. De sportterreinen in de Heistraat van Avanti worden heraangelegd met een kunstgrasplein.

Op vlak van onderwijs is er geld voorzien voor het vervangen van de containerklassen van Reynaerdijn door volwaardige kleuterklassen. Agion zal dit voor 70% subsidiëren. Ook de heraanleg van de speelplaats staat op het programma. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van de renovatie van het oude klooster in de Kerkstraat voor de tekenacademie.

Tot slot wil de gemeente ook werk maken van een kleinschalig woonproject voor personen met een handicap. Dit plan ligt al lang op tafel maar een externe partner haakte af. Nu is er een nieuwe kandidaat om het project uit het slop te halen.

“Voor alle realisaties voldoen de huidige middelen. We kiezen er opnieuw uitdrukkelijk voor om de kernbelastingen van de gemeente niet te verhogen. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft op 8 procent en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 976. Ook aan de algemene gezinsbelasting verandert niets. Deze zijn intussen al bijna 15 jaar stabiel. Een absolute meerderheid kan nu eenmaal zuiniger besturen”, voegt burgemeester De Rechter er nog aan toe.