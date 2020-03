Gemeente schrapt

hele reeks evenementen Joris Vergauwen

13 maart 2020

10u16 0

De volgende gemeentelijke evenementen worden afgelast:

- 13 maart: Voorstelling Nigel Williams (Amelberga)

- 14 maart: Planting geboorteboom (gemeentepark)

- 14 maart: Opendeurdag gemeentelijke school Reynaerdijn

- 19 maart: Onthaal nieuwe inwoners

- 20 maart: Filmvoorstelling Capharnaüm (Amelberga)

- 22 maart: Ontbijtconcert (Amelberga)

- 27 maart: Boekvoorstelling The Wolfpack (bibliotheek)

- 28 maart: Ligconcert (Amelberga)

De volgende activiteiten op het openbaar domein worden afgelast:

- Weekend 14-15 maart: Kermis Klein-Sinaai

- Weekend 21-22 maart: Carnavalsstoet en kermis Stekene

Richtlijnen gemeente

In sporthal De Sportstek worden alle competitiewedstrijden in maart geannuleerd, net als de wekelijkse gemeentelijke sportactiviteiten Keep fit, badminton en Sport 50+. Activiteiten van scholen, zoals de schoolsportklassen, kunnen echter wel nog plaatsvinden in De Sportstek.

Verder mogen er géén evenementen, ook geen activiteiten van privépersonen of verenigingen, in de gemeentelijke ontmoetingscentra doorgaan, vanaf vrijdag 13 maart tot 31 maart. “Zalen die via de gemeente zijn gereserveerd, worden geannuleerd en niet aangerekend”, klinkt het bij de gemeente.

Privépersonen of verenigingen die elders een activiteit organiseren, krijgen het advies om indooractiviteiten uit te stellen. “De gemeente rekent hierbij op een verantwoordelijke en solidaire aanpak van iedereen”, aldus het gemeentebestuur. De activiteiten die na 31 maart plaatsvinden, worden op een later tijdstip geëvalueerd.

Wie niet dringend in het gemeentehuis moet zijn, wordt gevraagd om het bezoek uit te stellen. De gemeente blijft wel telefonisch bereikbaar.