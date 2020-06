Geldboete en rijverbod voor motorrijder na ‘wheelies’ op E34 Koen Baten

09 juni 2020

15u00 0 Stekene L.M. uit Stekene moest zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank in Dendermonde nadat hij vorig jaar op de E34 in Stekene verschillende ‘wheelies’ (balanceren op het achterwiel van het voertuig, red.) uitvoerde met zijn motorvoertuig. “Het ging om een georganiseerde motorrit", verklaarde zijn advocaat.

Het was de politie die de tocht mee begeleidde, die L.M. opmerkte terwijl hij wheelies aan het demonstreren was op de autosnelweg. De motorrijder kreeg aanvankelijk alleen een waarschuwing, maar even later werd hij opnieuw opgemerkt terwijl hij een wheelie aan het uitvoeren was. De verbalisanten herkenden hem aan zijn kledij en aan het type motor waarmee hij reed. “Mijn cliënt ontkent niet dat hij op zijn achterwiel reed, maar na de opmerking van de politie heeft hij zich aan de regels gehouden", vertelde zijn advocaat. “Als je een wheelie kan uitvoeren kan je zeker ook met een motor rijden, en het was een georganiseerde optocht dus heeft hij niemand in gevaar gebracht", klonk het.

De man kreeg een boete van 800 euro opgelegd en een rijverbod van 30 dagen.