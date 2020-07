Geld gestolen uit geparkeerde auto Kristof Pieters

15 juli 2020

17u46 0

In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven ingebroken in een wagen in de Edgard Tinelstraat in Stekene. De wagen stond geparkeerd op de oprit van een woning. De dieven stalen geld uit een portefeuille.