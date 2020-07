Geen nieuw grootschalig vakantiepark in Stekense Lunterbergstraat: gemeente weigert vergunning Kristof Pieters

17u34 1 Stekene Het gemeentebestuur van Stekene heeft beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van een Het gemeentebestuur van Stekene heeft beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van een nieuw vakantiepark in de Stekense Lunterbergstraat. Het bedrijf Sea Coast Invest had een aanvraag ingediend voor de bouw van een park met 118 vakantiewoningen. Volgens het gemeentebestuur verstoort het project de ruimtelijke ordening in de omgeving en voldoet het evenmin aan de noden op vlak van recreatie.

De aanvraag had betrekking op een terrein van bijna 44.000 m² groot, dat aansluit bij de bestaande terreinen van camping Vlassaard en Eurocamping Baudeloo. Volgens Sea Coast Invest waren er mathematisch gezien 152 weekendverblijven toegestaan op dit terrein, maar was ervoor gekozen om ‘slechts’ 118 vakantiewoningen op te richten zodat er voldoende ruimte zou overblijven voor groenbeplantingen, een gemeenschappelijk speelplein, een zwemvijver en wadi’s. Verder werd ook een onthaalgebouw gepland voor de receptie, een cafetaria en conciërgewoning en 132 parkeerplaatsen.

“Het openbaar onderzoek, dat oorspronkelijk gepland was om te starten op 30 maart, werd niet opgestart omwille van de coronacrisis”, zegt burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen). “De Vlaamse Regering besliste om die uit te stellen tot na 24 april. Vandaar dat het openbaar onderzoek liep van 4 mei tot en met 2 juni 2020.” Er werden maar liefst 21 bezwaarschriften, waarvan één met 109 handtekeningen, ingediend. De gemeente vroeg ook adviezen aan verschillende instanties zoals Agentschap Natuur en Bos, Toerisme Vlaanderen en de Hulpverleningszone Waasland. “Uit dit openbaar onderzoek en de adviezen van de verschillende instanties, blijkt dat de aanvraag niet voldoet om een omgevingsvergunning af te leveren”, klinkt het. “Het project zal de goede ruimtelijke ordening van de omgeving in het gedrang brengen, voldoet niet aan de provinciale verordening voor openlucht recreatieve terreinen en evenmin aan de noden van de gemeente Stekene op het vlak van recreatie.”

Zwak signaal

Groen Stekene is tevreden met de beslissing. “Maar het signaal van het bestuur is anderzijds wel heel erg zwak”, zegt fractieleider Carl Ivens. “Op zijn minst mocht er verwacht worden dat de bescherming van bos en open ruimte als argument zou worden ingeroepen. Nu spreekt men enkel dat het project niet voldoet aan slechts een aantal criteria of adviezen. Dit zet de deur op een kier voor toekomstige maar aangepaste grootschalige projectvoorstellen. Voor Groen is het alvast duidelijk: wij willen geen enkel extra weekendverblijf meer in onze oververzadigde gemeente.”